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  4. Evine 25 farklı yerden sipariş yağdı; kuryeler kuyruk oldu

Evine 25 farklı yerden sipariş yağdı; kuryeler kuyruk oldu

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Bursa'da sanal oyunda iletişim bilgileri ele geçirilen gencin adına 25 farklı yerden yemek siparişi verildi. Sipariş için gelen kuryeler adrese geldiklerinde kimse kapıyı açmadı.

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