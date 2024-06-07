Anasayfa Video Galeriler Gündem Evine 25 farklı yerden sipariş yağdı; kuryeler kuyruk oldu Evine 25 farklı yerden sipariş yağdı; kuryeler kuyruk oldu 07 Haziran 2024 Cuma Saat: 10:15 Güncelleme: 07 Haziran 2024 Cuma 10:15 Bursa'da sanal oyunda iletişim bilgileri ele geçirilen gencin adına 25 farklı yerden yemek siparişi verildi. Sipariş için gelen kuryeler adrese geldiklerinde kimse kapıyı açmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6662b3994e624a13f7029f63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un 230 metrelik televizyon kulesinin tepesinde tehlikeli paylaşım Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever ekranlara geri dönüyor Devrim Özkan'dan Kerem Bursin'e çok özel kutlama Nesli tehlikede olan sevimli canavarlar Gümüşhane'de ortaya çıktı Antalya'nın ciğerleri yandı Bir ilimizde kuduz alarmı: Isırıp ölen köpek kuduz çıktı Ankara'yı sel aldı: Araçlar sulara gömüldü Pompalı tüfekle sokağa çıktı; ekipler alarma geçti Fenerbahçe'nin Atatürk'lü yeni stadının görüntüleri ortaya çıktı