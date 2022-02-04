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Evine giderken ''yer yarıldı, içine düştü''

Elazığ'da yaşayan S.D.'nin, evine giderken yürüdüğü kaldırım çöktü. 2 metrelik çukurda bir süre mahsur kalan S.D.'yi itfaiye ekipleri kurtardı.

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