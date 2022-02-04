Evine giderken ''yer yarıldı, içine düştü''

Atiba'nın golü ortalığı karıştırdı! Rakip kaleci bile inanamadı

Migros Depo işçileri de iş bıraktı

İşte bir Türk'ün gözünden uzayın nadir anları...

Yapmadıkları bir bu kalmıştı! Suriyeli sahte rehber Arap turistleri böyle kandırdı