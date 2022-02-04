Anasayfa Video Galeriler Gündem Evine giderken ''yer yarıldı, içine düştü'' Evine giderken ''yer yarıldı, içine düştü'' 04 Şubat 2022 Cuma Saat: 08:55 Elazığ'da yaşayan S.D.'nin, evine giderken yürüdüğü kaldırım çöktü. 2 metrelik çukurda bir süre mahsur kalan S.D.'yi itfaiye ekipleri kurtardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61fcbfdc3b187353c76bd003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adana'da fabrika yangını! Fabrika alev topuna döndü Davutoğlu'ndan, kendisine ''küçük felaket'' diyen Ahmet Hakan'a imalı yanıt AK Parti'den ''sürpriz'' itiraf! Partinin 2 numaralı ismi açıkladı A Spor canlı yayınına damga vuran anlar! Sunucu da dayanamadı Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı İşte asıl bu ateş sönmeyecek! Samsun'da sabah kadar süren Atatürk nöbeti Pitbull'u sokak köpeğine saldırtıp video çekti! Kaza yapan motosikletli otomobil üstüne düştü Böyle kaza görülmedi: At arabası yayaya çarptı