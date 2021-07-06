Anasayfa Video Galeriler Gündem Evine gizlice giren tacizciyi son anda fark etti! Evine gizlice giren tacizciyi son anda fark etti! 06 Temmuz 2021 Salı Saat: 19:35 Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki bir sitede oturan kadının evine gizlice giren şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e4864b1e4a0d0f3771cba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Saplantılı aşkı dükkanını yaktı, gözyaşlarını tutamadı İstanbul'da dehşet: Herkesin gözü önünde üst geçitten atladı İstanbul'da dehşet: Herkesin gözü önünde üst geçitten atladı Aşk 101'in yeni sezon tarihi belli oldu Rizeli marangoz aracını baştan sona ahşap kapladı İstanbul Boğazı'nda savaş gemileri hız sınırını aşınca olanlar oldu Türkiye'deki Suriyeliler akın akın Suriye'ye gidiyor Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki ''dağsız tünel''in son hali görüntülendi Devlet Bahçeli'den ''Soylu'' açıklaması