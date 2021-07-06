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  4. Evine gizlice giren tacizciyi son anda fark etti!

Evine gizlice giren tacizciyi son anda fark etti!

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki bir sitede oturan kadının evine gizlice giren şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

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