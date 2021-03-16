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  4. Evini ateşe verdi, müdahaleye gelen itfaiyeyi böyle karşıladı

Evini ateşe verdi, müdahaleye gelen itfaiyeyi böyle karşıladı

Sivas'ta yalnız yaşayan ve akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen M.T., evini ateşe verirken, müdahaleye gelen itfaiye ekiplerini elinde bıçakla karşıladı.

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