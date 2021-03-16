Anasayfa Video Galeriler Gündem Evini ateşe verdi, müdahaleye gelen itfaiyeyi böyle karşıladı Evini ateşe verdi, müdahaleye gelen itfaiyeyi böyle karşıladı 16 Mart 2021 Salı Saat: 21:45 Sivas'ta yalnız yaşayan ve akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen M.T., evini ateşe verirken, müdahaleye gelen itfaiye ekiplerini elinde bıçakla karşıladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6050fcccf6781d5e7575b143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Birini öldürdüğünü polisten öğrendi! Gençlerin kız kavgasında yumruk ve tekmeler konuştu Ebru Şallı hem ağladı hem ağlattı Torbacılardan şeytanın aklına gelmeyecek yöntem! Camide ''kefen bezli'' hırsızlık kamerada! Türkeş’in oğlundan Bahçeli’ye ittifakı boz çağrısı Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine böyle seslendi Tarihi binaya PVC doğrama rezaleti! İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var