Anasayfa Video Galeriler Gündem Evini ateşe verip 25 metrelik kuyuya atladı Evini ateşe verip 25 metrelik kuyuya atladı 08 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 16:11 Muğla’nın Bodrum ilçesinde evini ateşe verdikten sonra 25 metrelik kuyuya atlayan şahıs tedavisinin ardından tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668be587dc4c9ffd190489c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mehmet Demirkol canlı yayını yarıda kesmek istedi 32 yıl sonra S kendi mezarını bulup davul zurna çaldırdı Bu atasözü için hapis cezası çıktı Bodrum'da şaşırtan manzara: Artık Türkçe konuşan bile yok... Manisa'da orman yangını Kız arkadaşı ''hayalin bile yok'' dedi, inadından ABD'de kendi işinin patronu oldu İstanbul'da tramvay hattında arıza Yine bir Suriyeli, yine bir Suriyeliyi yine Türkiye’de dolandırdı Suriyeliler genç kızların ellerindeki Türk Bayrağını aldı