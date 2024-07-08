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  4. Evini ateşe verip 25 metrelik kuyuya atladı

Evini ateşe verip 25 metrelik kuyuya atladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde evini ateşe verdikten sonra 25 metrelik kuyuya atlayan şahıs tedavisinin ardından tutuklandı.

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