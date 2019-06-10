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  3. 10 Haziran 2019 12:16

Evini bile sattırdılar ! Varını yoğunu dolandırıcılara kaptırdı

İstanbul Maltepe'de telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen 73 yaşındaki Nimet Çakıl, sattığı evin parasını ve altınlarını dolandırıcılara kaptırdı.

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