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  3. 27 Eylül 2019 09:50

Evini böyle taşıdı

ABD'li bir zenginin 1760'lardan kalma evini ABD'nin Maryland eyaletinden Queenstown'a gemiyle götürdüğü anlar drone kameralarıyla böyle görüntülendi. Evinin yerini değiştiren kişinin restorasyon amacıyla evini taşıdığı ortaya çıktı.

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