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Evinin bahçesinde yanmış cesedi bulundu

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Antalya'da davulculuk yapan Handevi G.'nin (46) yalnız yaşadığı evinin bahçesinde yanmış cesedi bulundu.

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