Anasayfa Video Galeriler Gündem Evinin bahçesinde yanmış cesedi bulundu Evinin bahçesinde yanmış cesedi bulundu 22 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 15:30 Güncelleme: 22 Şubat 2023 Çarşamba 15:30 Antalya'da davulculuk yapan Handevi G.'nin (46) yalnız yaşadığı evinin bahçesinde yanmış cesedi bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f60add824244232b508043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 10 katlı bina kontrollü yıkımda tuzla buz oldu Biden yolunu şaşırdı; koruması müdahale etti Oya Başar da Sözcü TV'de... ''Olmaz Bu Kadar'' diyecek Depremde ağır hasar alan evlerin içi drone ile görüntülendi 11 ili yıkan deprem, Doğanşehir'deki dağı ikiye ayırdı Gökyüzünde korku dolu anlar; meteor havada patladı! Bir ilimizde daha deprem alarmı: ''Dört bir yanı diri faylar ile sarılı'' Burdur Gölü köpürdü! 7.6'lık depremde binaların çatladığı anlar kameraya yansıdı