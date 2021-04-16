Anasayfa Video Galeriler Gündem Evinin balkonundan düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı Evinin balkonundan düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı 16 Nisan 2021 Cuma Saat: 18:00 Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi’nde evinin balkonundan düşen bir kişinin düşme anı kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6079a6aa6584b428ad0c41e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İBB'nin AK Parti dönemi için 13 milytar TL'lik suç duyurusu Gazetecilerden Erdoğan'a teşekkür çiçeği! ''Ne tatlı bir sürpriz ya'' Bazadan terörist çıktı! Camdaki Kız dizisindeki ''fantezi odası'' sosyal medyayı salladı Patronunun tacizine uğrayan kadının intikamı ağır oldu Adıyaman'da inanılmaz olay! Yaşlı kadın sıkıştığı kayalıkta 3 gün sonra bulundu Yüzde 95'i dolu! Koronavirüs yoğun bakımı görüntülendi TÜBİTAK'ın füze motoru dünya rekoru kırdı Habertürk’te Sovyet marşıyla iftara doğru