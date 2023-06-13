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Evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul Pendik'te evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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