Anasayfa Video Galeriler Gündem Evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü Evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü 13 Haziran 2023 Salı Saat: 11:55 İstanbul Pendik'te evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64882efe7f7b0a368d748db3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sevgilisini 4 el ateş ederek öldürmekten yargılanan zanlı ''yanlışlık oldu'' dedi Azerin, ''Çırpınırdın Karadeniz'' dedi Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı Cübbeli Ahmet şimdi de ''eşcinsellere'' savaş açtı Afganların Türkiye'ye girişini paylaşan Özdağ: ''Sınıra mayın döşeyelim!'' ''Çocuk başkasından'' deyip eşini vurdu İşten çıkarılan çalışandan patronuna akıl almaz tuzak Şehit cenazesinde Atatürk'ü unutan imama sert tepki Tacizci Youtuber'a kamera önünde dayak Ukrayna'da tüyler ürperten görüntüler! Selden sonra ortaya çıktı