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  3. 07 Ekim 2019 10:40

Evinizin altından fay geçip geçmediğini tek tıkla öğrenin

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, vatandaşların MTA’nın sitesine girerek evlerinin altından fay hattının geçip geçmediğini görebileceğini ifade etti.

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