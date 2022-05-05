Anasayfa Video Galeriler Gündem Evlat nöbetinde, HDP Genel Merkezi karıştı! Evlat nöbetinde, HDP Genel Merkezi karıştı! 05 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 12:05 Evlat nöbetindeki 3 aile, HDP Genel Merkezi'nin önüne siyah çelenk bırakmak istedi. HDP'liler ise buna izin vermek istemedi. Evlat nöbetindeki ailelerle HDP'liler arasında gerginlik yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627393686b12327d76744c13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çuvalla altın çalan hırsızlar yakalandı! O anlar kamerada Araç lastiği bomba gibi patladı: 2 ölü Pes! Camiden öyle bir şey çaldı ki... Geliyorlar! Türkiye'nin ''kilit kavşağı''nda trafik durdu İstanbul'da ''sığınmacı'' operasyonu: 120 kişi yakalandı Mehmet Cengiz ''millete küfür etmedim'' deyip, ''5'li çete' yakıştırmasına ilk kez yanıt verdi Rus ordusunun Ukrayna'daki fabrikayı vurduğu an kamerada Boşanma tartışması ortalığı savaş alanına çevirdi, özel harekat müdahale etti Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalışırken bu sefer canını or kurtardı