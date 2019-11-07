  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 07 Kasım 2019 23:20

Evlendiği eşi banyoya saat görünümlü gizli kamera koymuş !

Bolu'da, 7 ay önce evlendiği eşi tarafından banyoya konulan saat görünümlü gizli kamerayla izlendiğini iddia eden 23 yaşındaki G.İ., savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Video Galeri
Ece Üner'den otizmli çocukları yuhalayan velilere tepki !
Ece Üner'den otizmli çocukları yuhalayan velilere tepki !
Video Galeri
Okul bahçesindeki dehşet anı kamerada
Okul bahçesindeki dehşet anı kamerada
Video Galeri
İstanbul'da 4 kardeşin ölü bulunduğu evden yürek parçalayan görüntüler
İstanbul'da 4 kardeşin ölü bulunduğu evden yürek parçalayan görüntüler
Video Galeri
Balon balıkları midyeyi böyle parçaladı
Balon balıkları midyeyi böyle parçaladı
Video Galeri
İBB, Nihat Sırdar'ın hayalini gerçek yaptı
İBB, Nihat Sırdar'ın hayalini gerçek yaptı
Video Galeri
TEM'de hırsız-polis kovalamacası kamerada
TEM'de hırsız-polis kovalamacası kamerada
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM