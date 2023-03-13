  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Evleri teğet geçen fayın yarattığı yıkım kamerada

Evleri teğet geçen fayın yarattığı yıkım kamerada

Yıkıcı depremlerin vurduğu Hatay'da fay hattının geçtiği her nokta yerle bir oldu. Samandağ'a bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde evleri teğet geçen yol da depremde yıkıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Deprem bölgesinde ilginç anlar; valiyi alnından öptü
Erdoğan, deprem bölgesinde protesto edildi
Deprem bu binayı yıkamadı ama.... Gören gözlerine inanamıyor!
Kış geri döndü! Mart ayında kar sürprizi
AK Parti'den 3 dönem kuralı açıklaması
Wi-Fi şifresini paylaşanlara kötü haber
Seçim takviminin başlangıç tarihi belli oldu
Beklenen büyük İstanbul depremi için bir uyarı daha
3 haftadır süren ''evrak nöbeti'' sonrası o belgelerin akibeti belli oldu