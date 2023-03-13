Evleri teğet geçen fayın yarattığı yıkım kamerada

Yıkıcı depremlerin vurduğu Hatay'da fay hattının geçtiği her nokta yerle bir oldu. Samandağ'a bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde evleri teğet geçen yol da depremde yıkıldı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640efd968c9aa223ab755003" allowfullscreen></iframe>