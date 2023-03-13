Anasayfa Video Galeriler Gündem Evleri teğet geçen fayın yarattığı yıkım kamerada Evleri teğet geçen fayın yarattığı yıkım kamerada 13 Mart 2023 Pazartesi Saat: 13:40 Yıkıcı depremlerin vurduğu Hatay'da fay hattının geçtiği her nokta yerle bir oldu. Samandağ'a bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde evleri teğet geçen yol da depremde yıkıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640efd968c9aa223ab755003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesinde ilginç anlar; valiyi alnından öptü Erdoğan, deprem bölgesinde protesto edildi Deprem bu binayı yıkamadı ama.... Gören gözlerine inanamıyor! Kış geri döndü! Mart ayında kar sürprizi AK Parti'den 3 dönem kuralı açıklaması Wi-Fi şifresini paylaşanlara kötü haber Seçim takviminin başlangıç tarihi belli oldu Beklenen büyük İstanbul depremi için bir uyarı daha 3 haftadır süren ''evrak nöbeti'' sonrası o belgelerin akibeti belli oldu