Anasayfa Video Galeriler Gündem Evlerin arasına düşmüştü! Bursa'da uçağın düşme anı kamerada Evlerin arasına düşmüştü! Bursa'da uçağın düşme anı kamerada 25 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 21:05 Bursa'dan gelen korkunç haber tüm Türkiye'yi sarsmıştı. 2 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6266e2e12385e7782e4af7b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayın sırasında kaza yaptı Kalem şeklinde suikast silah ele geçirildi Şifalı zuzubak otunun kilosu 1.000 TL'den yok satıyor! İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıl sonra yeniden başlıyor Oğluna teşhis konulunca hastalığını 53 yaşında öğrendi Bursa'da uçak düştü! Kuvvetli rüzgar camiyi kağıt gibi uçurdu Mehmetçik'in teröristleri yakaladığı an kamerada Toprağa dökülen müsilaj tartışması