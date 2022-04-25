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  4. Evlerin arasına düşmüştü! Bursa'da uçağın düşme anı kamerada

Evlerin arasına düşmüştü! Bursa'da uçağın düşme anı kamerada

Bursa'dan gelen korkunç haber tüm Türkiye'yi sarsmıştı. 2 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

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