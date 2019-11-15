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  3. 15 Kasım 2019 13:10

Evlerine gizli kamera koyan çift, görüntüleri izleyince şoke oldu

İstanbul Tuzla'da evlerine iki yıldır gelen temizlikçi kadının hırsızlık yaptığından şüphelenen çift, evlerine gizli kamera yerleştirince gerçek ortaya çıktı.

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