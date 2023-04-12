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Evlerini kiraya verdiklerine pişman oldular

Mersin'de yaşayan aile, evlerinde kendilerinden izinsiz şekilde oturanları çıkarmak için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ama suç duyurusundan çıkan ayrıntılar hayretler içerisinde bıraktı.

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