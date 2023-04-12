Anasayfa Video Galeriler Gündem Evlerini kiraya verdiklerine pişman oldular Evlerini kiraya verdiklerine pişman oldular 12 Nisan 2023 Çarşamba Saat: 12:00 Mersin'de yaşayan aile, evlerinde kendilerinden izinsiz şekilde oturanları çıkarmak için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ama suç duyurusundan çıkan ayrıntılar hayretler içerisinde bıraktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6436733102d02c19b7085503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da vatandaşın tutamadığı kiralık evlerden bakın kimler çıktı The Marvels filminden ilk fragman geldi Bir il daha sular altında! Sağanak yağış hayatı felç etti Sahur vakti korkutan olay! Mahalleli sokağa döküldü Durakta dehşet kamerada! Son anda kurtuldu Bir anda başlayan dolu yağışı ortalığı birbirine kattı Erdoğan'ın sona sakladığı seçim müjdesi bu mu ? Şanlıurfada sağanak yağış sele neden oldu 2 aylık bebeğin ölü bulunduğu ev kundaklandı