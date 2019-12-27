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  3. 27 Aralık 2019 00:05

Evli çift evde böyle bulundu !

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü. Eşini öldüren adam aynı silahla intihar etti. Eve gelen oğulları anne ve babasını kanlar içinde buldu.

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