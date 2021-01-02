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  3. 02 Ocak 2021 14:55

Evli kadınla basılan adam balkondan böyle kaçtı

Rusya’nın Kuznetsk şehrinde kocasını aldattığı iddia edilen bir kadının, kocasının eve gelmesi üzerine sevgilisinin apartmanın balkonundan aşağı sarkarak evden kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

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