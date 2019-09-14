  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 14 Eylül 2019 18:00

Evli kadınlara fuhuş baskını

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir eve yaptıkları baskında evli kadınlara fuhuş yaptıran ve yer temin eden kişileri gözaltına aldı.

Video Galeri
Annesiyle tartışan babasını bıçaklayarak öldürdü
Annesiyle tartışan babasını bıçaklayarak öldürdü
Video Galeri
Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın
Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın
Video Galeri
Rus savaş uçağı SU-35 İstanbul'da!
Rus savaş uçağı SU-35 İstanbul'da!
Video Galeri
'Ölümü hatırla' yazan paketi açtı... Sonrası korkunç!
'Ölümü hatırla' yazan paketi açtı... Sonrası korkunç!
Video Galeri
Halk otobüsü sürücüsü, fenalaşan hamile kadını hastaneye yetiştirdi
Halk otobüsü sürücüsü, fenalaşan hamile kadını hastaneye yetiştirdi
Video Galeri
Topkapı İETT Garajı, park oluyor
Topkapı İETT Garajı, park oluyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM