  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Evlilik hayali kuranlara 2 kat kötü haber

Evlilik hayali kuranlara 2 kat kötü haber

Yaz aylarıyla birlikte tatil sezonuyla birlikte düğün sezonu da açıldı. Ancak bu sene yuva kurma hayali ile yaza girenler tam "2 katlık" bir şok yaşadı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye'de ilk; yüksek hızlı trende yangın tatbikatı
Doğum kontrol hapınu kullanmayı bırakan genç kadın hayatının şokunu yaşadı
Deniz keyfiniz kabusa dönebilir! Görülmez tehdit RİP
Tam da koronavirüsten kurtulduk derken... İşte 2 yeni kabusumuz!
Cumhuriyet tarihine geçecek protesto: Bozuk yoldaki çukurlara ağaç diktiler
Bakan Nebati'nin gözleri yine ışıl ışıl: ''Gücümüz yetmezse Erdoğan var''
TELE1’in borçları ödendi
Mehmet Metiner - Bülent Arınç restleşmesine Bahçeli de dahil oldu
CHP'li Yıldırım Kaya selin vurduğu Ankara'nın Akyurt ilçesini ziyaret etti