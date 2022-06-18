Anasayfa Video Galeriler Gündem Evlilik hayali kuranlara 2 kat kötü haber Evlilik hayali kuranlara 2 kat kötü haber 18 Haziran 2022 Cumartesi Saat: 10:55 Yaz aylarıyla birlikte tatil sezonuyla birlikte düğün sezonu da açıldı. Ancak bu sene yuva kurma hayali ile yaza girenler tam "2 katlık" bir şok yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ad850031fd596e505bc1a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de ilk; yüksek hızlı trende yangın tatbikatı Doğum kontrol hapınu kullanmayı bırakan genç kadın hayatının şokunu yaşadı Deniz keyfiniz kabusa dönebilir! Görülmez tehdit RİP Tam da koronavirüsten kurtulduk derken... İşte 2 yeni kabusumuz! Cumhuriyet tarihine geçecek protesto: Bozuk yoldaki çukurlara ağaç diktiler Bakan Nebati'nin gözleri yine ışıl ışıl: ''Gücümüz yetmezse Erdoğan var'' TELE1’in borçları ödendi Mehmet Metiner - Bülent Arınç restleşmesine Bahçeli de dahil oldu CHP'li Yıldırım Kaya selin vurduğu Ankara'nın Akyurt ilçesini ziyaret etti