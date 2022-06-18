Evlilik hayali kuranlara 2 kat kötü haber

Yaz aylarıyla birlikte tatil sezonuyla birlikte düğün sezonu da açıldı. Ancak bu sene yuva kurma hayali ile yaza girenler tam "2 katlık" bir şok yaşadı.

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