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Evlilik kredisi düzenlemesi Meclis'te

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Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesine ilişkin kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

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