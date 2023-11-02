Anasayfa Video Galeriler Gündem Evlilik kredisi düzenlemesi Meclis'te Evlilik kredisi düzenlemesi Meclis'te 02 Kasım 2023 Perşembe Saat: 18:00 Güncelleme: 02 Kasım 2023 Perşembe 18:00 Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesine ilişkin kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6543b9880bf10c36f40979b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hamas, İsrail askerlerine havadan bomba attı Antalya'da 10 dakika süren hortum kamerada Polat çiftinin lüks araçlarına el konuldu İYİ Partili milletvekili partisinden istifa etti Wanda Nara ile Icardi'nin ilginç anları olay oldu Hac kuraları çekildi Sokak ortasında uzman çavuş dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı var! İstanbul'da bazadan vahşet çıktı 8 katlı bina halatla çekerek yıktılar