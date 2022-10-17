Anasayfa Video Galeriler Gündem Evlilik programlarıyla ünlenen Solmaz Çiros'un dansı olay oldu Evlilik programlarıyla ünlenen Solmaz Çiros'un dansı olay oldu 17 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 18:50 Evleneceksen Gel programıyla adını duyuran Solmaz Çiros'un dans görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634d79b92ec32e166e04a0b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Apple'da çalışıyordu: Viral olan TikTok videosu nedeniyle işinden oldu Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi: Kimliği herkesi şaşırttı! CHP’li vekil canlı yayına valizle geldi: Maden faciasıyla ilgili belgeleri tek tek açıkladı Araç fiyatlarını yarı yarıya düşürecek formül Madencinin cenazesine katılan bakanların görüntüleri tepki çekti Metro önünde kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun koruma ordusu olay oldu Nikah memuru, gelini görünce gözyaşlarına boğuldu Köy ağası arazileri sattı, ortalık savaş alanına döndü