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  3. 11 Şubat 2020 12:00

Evlilik vaadiyle 27 bin TL dolandırıldı

Çorum'da 33 yaşındaki bir vatandaş, görücü usulü tanıştığı ve dini nikah ile evlendiği genç kadın ve ailesi tarafından dolandırıldığı şikayetiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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