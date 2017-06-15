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  3. 15 Haziran 2017 10:45

Evlilik vaadiyle dolandırıldı uyanık davrandım dedi

Adana'da ismini dahi bilmediği kadınla evlilik vaadiyle 2 bin 700 lira parası dolandırılan bir kişi "3 bin liram vardı uyanık davrandım 300 lirasını vermedim" dedi.

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