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  3. 28 Mayıs 2017 11:45

Evsiz adam bankta ölü bulundu

Adana'da sokaklarda yaşayan yaşlı adam, bir parktaki bankta ölü bulundu.

Video Galeri
Yıkımdan 'O' da nasibini aldı
Yıkımdan 'O' da nasibini aldı
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Ömer Faruk Kavurmacı karakola gelerek imza attı
Ömer Faruk Kavurmacı karakola gelerek imza attı
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Refüje çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi
Refüje çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi
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Osmanlı pazarında her şey organik
Osmanlı pazarında her şey organik
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Galatasaray Adası'nda yıkım
Galatasaray Adası'nda yıkım
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Boynunuzdaki bezeyi hafife almayın
Boynunuzdaki bezeyi hafife almayın