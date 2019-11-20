  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 20 Kasım 2019 10:05

Exatlon Challenge çekimleri başladı... İşte ilk görüntüler

Türkiye'nin önemli YouTuber'larıyla Dominik'te Exatlon Challenge ile izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Acun Ilıcalı'nın, Instagram hesabından paylaştığı video herkesin ilgisini topladı.

Video Galeri
MasterChef Murat geri döndü
MasterChef Murat geri döndü
Video Galeri
Adana'da el yapımı patlayıcıyla saldırı
Adana'da el yapımı patlayıcıyla saldırı
Video Galeri
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu
Video Galeri
Patenci çocuğa dayak kamerada
Patenci çocuğa dayak kamerada
Video Galeri
Adana'da yürekleri yakan feryat: Annem olsa böyle olmazdı
Adana'da yürekleri yakan feryat: Annem olsa böyle olmazdı
Video Galeri
Otobüs şoförünün çocuğa dayağı kamerada
Otobüs şoförünün çocuğa dayağı kamerada
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM