Anasayfa Video Galeriler Gündem Eylem hazırlığındaki teröristlere nefes kesen operasyon kamerada Eylem hazırlığındaki teröristlere nefes kesen operasyon kamerada 03 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 11:21 Mersin'de eylem hazırlığındaki firari 2 PKK'lı terörist, özel harekat polislerinin de katıldığı hava destekli operasyonla silahlarıyla birlikte yakalandı. Operasyon anı saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ea2ff8cd288a4a5b78bc43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fatih Altaylı ile Caner Özyurtlu'nun bu diyaloğu gündem oldu TikTok videosu çeken 8 kişi, çocuğa dehşeti yaşattı Kızına uyuşturucu satan torbacıyı döverek karakola götürdü Kaldırımda duran saksıyı önce suladı sonra çaldı Ev sahibiyle kavga eden kiracı intihar etti Hareket halindeki otobüs şoförüne yumruklu saldırı kamerada Ukrayna'dan yola çıkan ilk tahıl gemisi İstanbul'da İranlı suikast timinin İstanbul'daki keşif görüntüleri ortaya çıktı Suriyeliler turizm cenneti Fethiye'yi savaş alanına çevirdi