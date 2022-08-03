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Eylem hazırlığındaki teröristlere nefes kesen operasyon kamerada

Mersin'de eylem hazırlığındaki firari 2 PKK'lı terörist, özel harekat polislerinin de katıldığı hava destekli operasyonla silahlarıyla birlikte yakalandı. Operasyon anı saniye saniye kameralara yansıdı.

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