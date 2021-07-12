Anasayfa Video Galeriler Gündem Eylem yapan tütün üreticisi 10 kişi tutuklandı Eylem yapan tütün üreticisi 10 kişi tutuklandı 12 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 13:40 Adıyaman'da, yeni düzenleme kapsamında tütün satmalarına izin verilmediği gerekçesiyle eylem yapmaları sonrası gözaltına alınan 16 tütün üreticisinden 10'u tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ec1c18ae16335db318d833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya’da yanan otomobilde can pazarı - İhlas Haber Ajansı Sedat Peker'e en yakın isim gözaltında Japonya'da kırmızı alarm! 245 bin kişi tahliye edilecek Asansörde mide bulandıran taciz! Bisikletli sapık tutuklandı İnanılır gibi değil... Sümela Manastırı'nın restorasyonunda büyük skandal Arap turistlerin Antalya'daki akılalmaz eğlencesi kamerada İstanbul'un deniz taksi mezarlığı böyle görüntülendi İstanbul'da kiliseye büyük saygısızlık 47 ilde 229 askere gözaltı