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  4. Eylem yapan tütün üreticisi 10 kişi tutuklandı

Eylem yapan tütün üreticisi 10 kişi tutuklandı

Adıyaman'da, yeni düzenleme kapsamında tütün satmalarına izin verilmediği gerekçesiyle eylem yapmaları sonrası gözaltına alınan 16 tütün üreticisinden 10'u tutuklandı.

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