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  3. 03 Ekim 2019 12:55

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,99 arttı. Eylül sonu itibariyle yıllık TÜFE %9,26'ya geriledi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise, aylık yüzde 0,99 arttı.

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