Anasayfa Video Galeriler Gündem Eylül sofralarının lezzeti palamutun ucuzlayan fiyatını gören inanamadı Eylül sofralarının lezzeti palamutun ucuzlayan fiyatını gören inanamadı 14 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 16:40 Bu sene Karadeniz’de yaşanan palamut bolluğu hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e5926a4be53d08930bc2b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çöplükte gizemli ceset Ayşenur Ezgi Eygi'ne son veda... Son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı Erdoğan: ''Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını soracağız'' Burada 2 şey yasak: Küfürlü konuşmak ve siyaset... Genç Sude ''bu spor kızlara göre değil'' diyenleri utandırdı Tapu dairesinde dublörlü vurgun Türkiye'de üretiliyor, Buckingham Sarayı'nda sofraları süslüyor Aşiret düğününde takı şov: Damat ve geline bir servet takıldı İstanbul'un tarihi köprüsünün içine böyle ettiler