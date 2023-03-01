Anasayfa Video Galeriler Gündem EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? Bakan tarih verdi EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? Bakan tarih verdi 01 Mart 2023 Çarşamba Saat: 13:25 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin Meclis'te kabul edilmesinin ardından ilk maaşların nisanda ödeneceğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ff281efa79a86798680553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan seçim tarihini verdi Erdoğan, depremzede çocuklara yine para dağıttı İstanbul'da aksiyon filmlerini aratmayan olay! Yolunu kesip sürücüyü kaçırdılar İstanbul'daki bu inşaat alanına bakan dönüp bir daha baktı 30 bin galon kimyasal taşıyan tren raydan çıktı Deprem anında sıradışı görüntü! Gölden alevler yükseldi İstanbul'daki bu minik kepçe operatörünü gören dönüp bir daha baktı Deprem sonrası tarlalardan su fışkırdı Depremde devrilen minare apartmanı ikiye böldü