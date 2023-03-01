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  4. EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? Bakan tarih verdi

EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? Bakan tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin Meclis'te kabul edilmesinin ardından ilk maaşların nisanda ödeneceğini açıkladı.

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