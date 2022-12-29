Anasayfa Video Galeriler Gündem EYT'liler SGK binası önünde kuyruk oluşturdu EYT'liler SGK binası önünde kuyruk oluşturdu 29 Aralık 2022 Perşembe Saat: 13:20 Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin açıklanmasının ardından emeklilik durumunu sorgulatmak isteyen vatandaşlar soluğu SGK binasının önünde aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ad69e9735f0e07580c33c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Skandal görüntüler: Gümrük müdüründen herkesin içinde memura tokat EYT'liler dikkat! SGK'dan ''emeklilik başvurusu'' açıklaması EYT'liler SGK binası önünde kuyruk oluşturdu İstanbul'un ''Teksas''ı Esenyurt'ta silahlı çatışma: Yaralılar var Ünlü futbolcu sahada bir anda yere yığıldı Otelde dehşet! Elinde çift silahla lobiye inip ateş etti Profesör konum gösterip uyardı: ''6.0 üzeri deprem bekliyoruz'' İstanbul trafiğinde akıl almaz magandalık kamerada Uzman çavuştan eşine şiddet! Polise yakalandı, rehin aldı