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EYT'liler SGK binası önünde kuyruk oluşturdu

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin açıklanmasının ardından emeklilik durumunu sorgulatmak isteyen vatandaşlar soluğu SGK binasının önünde aldı.

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