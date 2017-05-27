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  3. 27 Mayıs 2017 00:45

Eyüp Sultanda ilk teravih havadan görüntülendi

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı tüm yurtta olduğu gibi İstanbul’da da eda edildi. Eyüp Sultan Camii’ndeki ilk teravih namazı ise havadan görüntülendi.

Video Galeri
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Video Galeri
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Video Galeri
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Video Galeri
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Video Galeri
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Video Galeri
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Siirt'te çatışma: 1 şehit