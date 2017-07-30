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  3. 30 Temmuz 2017 15:50

Eyüpte 560 çocuğun sünnet heyecanı

Eyüp Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet şöleninde bu yıl 560 çocuk sünnet oluyor. Program kapsamında sünnet heyecanı yaşayan yüzlerce çocuk, ailesiyle birlikte boğaz turu yapma imkanı da buldu.

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