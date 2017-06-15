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  3. 15 Haziran 2017 09:15

Eyüpte şafak vakti uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eyüp ilçesinde 10 adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

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