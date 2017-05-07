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  3. 07 Mayıs 2017 17:20

Ezana dakikalar kala minareye yıldırım düştü

Aksaray’da akşam ezanına dakikalar kala üzerine yıldırım düşen bir caminin minaresi kısmen yıkıldı. Yıldırımın düştüğü sırada cami bahçesinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

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