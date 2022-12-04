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Ezgi Mola'dan Türkiye gündemine damga vuran konuşma

Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde, ‘En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan Ezgi Mola, sahnede kadın cinayetleri için tüm milletvekillerine çağrı yaptığı konuşma ile büyük alkış aldı.

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