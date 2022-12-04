Anasayfa Video Galeriler Gündem Ezgi Mola'dan Türkiye gündemine damga vuran konuşma Ezgi Mola'dan Türkiye gündemine damga vuran konuşma 04 Aralık 2022 Pazar Saat: 22:25 Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde, ‘En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan Ezgi Mola, sahnede kadın cinayetleri için tüm milletvekillerine çağrı yaptığı konuşma ile büyük alkış aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/638cf41ea4883e5aa26c6c13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kabus kamerada! Yanardağ faaliyete geçti! Görüntüler korkunç Ormanda kovalamaca! Polis'ten kaçıp ormana saklandı ama kaçamadı Polise konumu verdi; vahşet ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'ndan iddialı yatırım açıklaması: ''Türkiye'ye para akacak'' İstanbul Boğazı'nda dehşet! Vapurdan denize yolcu düştü SOLOTÜRK'ten Ay Yıldız'a duygulandıran selam Bu dedikodu sonrası onlarca kişi ''bedava'' diye sahile akın etti Kış buraya uğramadı! Aralık ayında deniz keyfi MSB'den Türkiye'yi ağlatan ''Mehmetçik'' videosu