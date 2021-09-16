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Ezhel Hrant Dink için söyledi

Uluslararası Hrant Dink Ödülleri töreni, koronavirüs nedeniyle çevrimiçi yapıldı. Saat 20.00’de başlayan törenin açılış konuşmasını Hrant Dink’in eşi Rakel Dink yaptı.

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