Anasayfa Video Galeriler Gündem Ezhel Hrant Dink için söyledi Ezhel Hrant Dink için söyledi 16 Eylül 2021 Perşembe Saat: 12:16 Uluslararası Hrant Dink Ödülleri töreni, koronavirüs nedeniyle çevrimiçi yapıldı. Saat 20.00’de başlayan törenin açılış konuşmasını Hrant Dink’in eşi Rakel Dink yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61430b5a73cef0607824bc83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yerli elektrikli otomobil Börü dikkatleri üzerine çekti Azeri gelin, Didem Arslan Yılmaz'ı çileden çıkarttı Ekvator böceği Türkiye'de ortaya çıktı SpaceX'in roketi fırlatıldı İzmir'deki 'üstü çıplak semazen' gösterisine sert tepki Böyle hırsızlık görülmedi: Mağazadaki manken çalındı Kazdıkça ortaya çıktı: 500 yıllık evin gizemi çözüldü Kötü koku şikâyetine gelen polislere kapıyı açmamıştı: Bakın evden ne çıktı! Dehşet anları: Kalbinden bıçaklandı, can havliyle böyle koştu