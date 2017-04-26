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  3. 26 Nisan 2017 17:20

F-16'lar bomba yağdırıyor!

ŞIRNAK yakınlarındaki Cudi Dağı'da tespit edilen PKK'lıları etkisiz hale getirmek için 3 günden bu yana devam eden hava destekli operasyonlar sürüyor. F-16 savaş uçakları, PKK yuvalarına bomba yağdırıyor.

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