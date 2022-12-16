Anasayfa Video Galeriler Gündem F-35 savaş uçağı piste çakıldı F-35 savaş uçağı piste çakıldı 16 Aralık 2022 Cuma Saat: 00:10 ABD'de dikey iniş yapmaya çalışan F-35B tipi savaş uçağı kontrolden çıkarak yere çakıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639b8d3a4a7806024b55bb33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Lunaparkta dehşet! Halat koptu korku dolu anlar yaşandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi! Ankara'da aslan paniği! Hayvanat bahçesinden firar etti ABD İstanbul Başkonsolosu'nun kaza yapan eşi 240 promil alkollü çıktı! İstanbul'da ''saplantılı aşık'' cinayeti! Sokak ortasında katletti İstanbul Havalimanı'nda su samuru operasyonu Uludağ'da beklenen kar yağmadı, sezon açılamadı Çevre katliamına 34 milyon TL ceza! Tek kelimeyle iğrenç! Vatandaşa bunu yedireceklerdi