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F-35 savaş uçağı piste çakıldı

ABD'de dikey iniş yapmaya çalışan F-35B tipi savaş uçağı kontrolden çıkarak yere çakıldı.

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