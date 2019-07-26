"F-35’i vermiyor musunuz, biz de tedbirimizi alırız"
26 Temmuz 2019 16:01
"F-35’i vermiyor musunuz, biz de tedbirimizi alırız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “F-35, vermiyor musunuz, peki, biz o konuda da tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz. Bu konuda çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz” dedi. AK Parti Genel Merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK ile mücadele, güvenli bölge, F-35 sorunu ile ilgili gelinen noktalara ilişkin önemli...