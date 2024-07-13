Anasayfa Video Galeriler Gündem Fabrika alev topuna dönü: Alevler geceyi gündüze çevirdi Fabrika alev topuna dönü: Alevler geceyi gündüze çevirdi 13 Temmuz 2024 Cumartesi Saat: 09:36 Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası’nda akşam saatlerinde başlayan yangın sürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66922069acb6235eec0c01c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Turizm başkentimizde skandal: Vatandaş ''bedava'' diye sağlıklarını hiçe saydı Beşiktaş'ın golcüsü Immobile'ye İstanbul'da dev karşılama Her gün E-5'te kilometrelerce yürüyen gencin hikayesi yürekleri burktu Şehit babası isyan etti: ''Allah hepinizin belasını versin'' Yağmurda elektrik akımına kapılıp feci halde can verdiler 75 ilde büyük operasyon: Binlerce şüpheli yakalandı Bir sosyal medya fenomeni karı koca daha tutuklandı Eski Kızılay Başkanı Kınık'ın kızının çarptığı 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti Sınav esnasında okul çöktü: 16 öğrenci öldü