Anasayfa Video Galeriler Gündem Fabrikada büyük patlama: Korkunç anlar kamerada Fabrikada büyük patlama: Korkunç anlar kamerada 14 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 13:46 Güncelleme: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 13:46 Kayseri'de süt kazanının patlaması sonucu meydana gelen iş kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bc8b1cdf2ad41aa90c1fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk tarihinin en önemli hikayelerinden Vaveyla belgesel oldu Bozcada'da yangın... Adadan alevler yükseliyor İstanbul'da yangın paniği; alevler bir anda büyüdü Burası Amerika'daki Büyük Kanyon değil, Siirt... Antalya'da korkunç olay: Koydaki mağarada ölüme terk etmişler İmam Hatip Müdürü: ''Başı açık istemiyorum'' İstanbul'da dehşet: Araç sürücüsü tartıştığı motosikletlinin üzerinden arabayla geçti Antalya'da gezi teknesi alev topuna döndü Böyle kiralık ilanı görülmedi: 400 ekmek istemişti, şimdi 100 litre mazot istiyor