  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi

Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde lunaparklara kauçuk üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yangına 30 itfaiye, 100'den fazla itfaiyeci müdahale ederken fabrikadan yükselen alevler geceyi gündüze çevirdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini yaktı
Depremde yerle bir olan kuruyemiş dükkanının olduğu yer ayçiçeği tarlasına dönüştü
Ersan Şen'in CHP için olay sözler: ''İnsan utanır!''
Önce dünyanın en üzgün, sonra da en mutlu kadını oldu
Konya'da vahşet! Yaşlı çifti evlerinde katlettiler!
Biden kameraların önünde yere kapaklandı
Erdoğan'ın mazbatası Şentop'a teslim edildi
3 yaşındaki çocuğu taciz eden yabancı uyruklu şüpheliye linç girişimi
Cübbeli Ahmet'ten inciler: ''Adam karşı taraftaki adama cinsel meyil duyar''