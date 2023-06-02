Anasayfa Video Galeriler Gündem Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi 02 Haziran 2023 Cuma Saat: 08:20 Bursa’nın Nilüfer ilçesinde lunaparklara kauçuk üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yangına 30 itfaiye, 100'den fazla itfaiyeci müdahale ederken fabrikadan yükselen alevler geceyi gündüze çevirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64797c145189e5533b72c833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini yaktı Depremde yerle bir olan kuruyemiş dükkanının olduğu yer ayçiçeği tarlasına dönüştü Ersan Şen'in CHP için olay sözler: ''İnsan utanır!'' Önce dünyanın en üzgün, sonra da en mutlu kadını oldu Konya'da vahşet! Yaşlı çifti evlerinde katlettiler! Biden kameraların önünde yere kapaklandı Erdoğan'ın mazbatası Şentop'a teslim edildi 3 yaşındaki çocuğu taciz eden yabancı uyruklu şüpheliye linç girişimi Cübbeli Ahmet'ten inciler: ''Adam karşı taraftaki adama cinsel meyil duyar''