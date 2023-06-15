Anasayfa Video Galeriler Gündem Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi 15 Haziran 2023 Perşembe Saat: 07:50 Mersin'in Tarsus ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev bir anda tüm fabrikayı sararken yangını söndürme çalışmaları saatlerce sürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648a988cfb5c477fc6610c73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti'ye en yakın isim zamlı asgari ücreti açıkladı İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüştü 1989 model hurda minibüsü ''Çiçek Abbas''ın minibüsüne çevirdi Hainlere ağır darbe! 41 terörist öldürüldü İstanbul'da genç kızın şüpheli ölüm Polise alkollü yakalandı, direksiyonda içmeye devam etti Fırtına hem çatıyı, hem onları uçurdu! Mabel Matiz ödülünü ''LGBTİ+''lara armağan etti Bir garip kaza! İkisi de arkasına bakmadan kaçtı