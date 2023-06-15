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  4. Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi

Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev bir anda tüm fabrikayı sararken yangını söndürme çalışmaları saatlerce sürdü.

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