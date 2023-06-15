Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev bir anda tüm fabrikayı sararken yangını söndürme çalışmaları saatlerce sürdü.

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