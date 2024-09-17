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  4. Fabrikada büyük yangın: Alevler gökyüzüne kadar yükseldi

Fabrikada büyük yangın: Alevler gökyüzüne kadar yükseldi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir keçe fabrikasında çıkan yangın hızla büyüdü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

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