Anasayfa Video Galeriler Gündem Fabrikada büyük yangın: Alevler gökyüzüne kadar yükseldi Fabrikada büyük yangın: Alevler gökyüzüne kadar yükseldi 17 Eylül 2024 Salı Saat: 08:30 Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir keçe fabrikasında çıkan yangın hızla büyüdü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e913fdb8a9b7c9e8026f53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Narin'in mezarı sonunda yapıldı... Türk Bayrağı'nın gölgesinde yatacak Eşi Engin Polat'a kavuşan Dilan Polat'tan teşekkür videosu Suriyeli kaçak göçmenler bakın bu sefer nereden çıktı Diyarbakır'da hainlerle sıcak temas: Kırmızı ve gri kategorilere 2 çizik birden Yunan taraftardan skandal Türkiye pankartı Kürtçe'den çeviri hatası mı ? 'Narin'in dişleri dökülmüştü'' Erdoğan'dan yapay zeka ile boykot çağrısı İstanbul-Edirne Otoyolunda ağaçlık alanda yangın Sivas'ta yolunu kaybeden güvercinler böyle kurtarıldı