Anasayfa Video Galeriler Gündem Fabrikada gıda zehirlenmesi: 24 işçi hastanelik oldu Fabrikada gıda zehirlenmesi: 24 işçi hastanelik oldu 31 Mayıs 2024 Cuma Saat: 07:55 Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada yemeğin ardından rahatsızlanan 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6659584cd5d8c283c10d2967" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ağrı’da çıplak gezen kadın polisi harekete geçirdi İstanbul'da kar maskeli cinayet: Kurşun yağmuruna tuttular Yazar Aşkım Kapışmak gözaltına alındı 18 yıllık cinayet çözüldü; kayıp olarak aranıyordu, katili en yakın arkadaşı çıktı Üniversite öğrencisi KYK yurdunda ölü bulundu Kocaeli'de düğüne polis baskını: Gelin 14, damat 15 yaşında... Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti Ölüm 1 saniyeyle teğet geçti: O anlar kamerada Alex de Souza'dan 2 yıllık imza