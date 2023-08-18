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Fabrikada korku dolu anlar! Bomba gibi patladı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir mobilya fabrikasının santrali bomba gibi patladı. O anlar kameraya yansıdı.

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