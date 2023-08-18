Anasayfa Video Galeriler Gündem Fabrikada korku dolu anlar! Bomba gibi patladı Fabrikada korku dolu anlar! Bomba gibi patladı 18 Ağustos 2023 Cuma Saat: 09:50 Güncelleme: 18 Ağustos 2023 Cuma 09:50 Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir mobilya fabrikasının santrali bomba gibi patladı. O anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64df14c7d5c3a443a776f1d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı Hoynat Adası turist akınına uğruyor Korku dolu anlar! Tavandan çıkan 2 pitonu tek eliyle böyle yakaladı Ünlü ilan sitesi hakkında para cezası talebi Metrobüs fena karıştı! Yumruk yumruğa kavga kamerada Altından fay hattı geçen il ve ilçe sayısı açıklandı Bartın'da sel sonrası topraktan tarih fışkırdı! İstanbul'da kaybolan köpek Edirne'de bulundu Tarla fareleri 40 bin dönüm alanda ürün bırakmadı!