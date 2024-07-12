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  4. Fabrikada korkunç kaza: Kadın işçinin eli koptu

Fabrikada korkunç kaza: Kadın işçinin eli koptu

İstanbul Pendik'te kalıp imalatı yapılan iş yerinde, bir kadın işçinin baskı makinesine sıkıştırdığı eli koptu.

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