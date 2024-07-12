Anasayfa Video Galeriler Gündem Fabrikada korkunç kaza: Kadın işçinin eli koptu Fabrikada korkunç kaza: Kadın işçinin eli koptu 12 Temmuz 2024 Cuma Saat: 09:26 İstanbul Pendik'te kalıp imalatı yapılan iş yerinde, bir kadın işçinin baskı makinesine sıkıştırdığı eli koptu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6690cca182e36077170555e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İETT otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var 81 ilde ''Çember'' operasyonu: 4 bin 466 kişi yakalandı 15 dakika yetti: Yaz yağmuru hayatı felç etti İstanbul'da korku dolu gece: 6 katlı bina tahliye edildi Bakan Şimşek önümüzdeki ay için enflasyon beklentisini açıkladı Polat çiftinin duruşma tarihi belli oldu Edirne'de orman yangını Ankara'da iş insanına silahlı saldırı anı kamerada Kısmetse Olur Eslem saldırıya uğradı: Topuklu ayakkabıyla darbettiler